30 Luglio 2020 19:56

Coronavirus: turista positiva a Scilla, si tratta di una turista spagnola che soggiornava in un B&b

Nuovo caso positivo al Covid 19 nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria: si tratta di una turista spagnola che soggiornava in un B&b di Scilla. Già in atto i controlli per verificare la rete dei contatti della ragazza che, pare, abbia frequentato, vari locali della zona.