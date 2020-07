Coronavirus, strutture per migranti positivi nel pieno centro di Reggio Calabria: “silenzio del Comune e della Prefettura”

15 Luglio 2020 16:15

Strutture per migranti Covid-19 positivi nel pieno centro di Reggio Calabria: domani la conferenza stampa del Movimento Sociale Fiamma Tricolore

“A seguito del silenzio delle istituzioni interpellate (Comune e Prefettura) nei giorni Movimento Sociale Fiamma Tricolore si terrà domani 16 Luglio alle ore 18.00 una conferenza stampa congiunta con i movimenti/associazioni/partiti di opposizione al comune di Reggio Calabria che ci hanno dato disponibilità a partecipare”, è quanto scrive in una nota Giuseppe Minnella, portavoce del Movimento Sociale Fiamma Tricolore della Federazione di Reggio Calabria. “Il tema che affronteremo riguarda l’individuazione effettuata da Prefettura e gestori di centri di accoglienza di strutture da adibire a quarantena di migranti pazienti covid in pieno centro città a Reggio Calabria. La conferenza stampa si terrà presso i locali del Movimento Sociale Italiano – Fiamma Tricolore siti in Via Guglielmo Marconi, 24 a Reggio Calabria”, conclude la nota.