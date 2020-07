Coronavirus: Palermo, bimbo nato da donna positiva pesa 1,6 kg

22 Luglio 2020 14:16

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) – Pesava 1,6 kg alla nascita il bimbo venuto alla luce da una donna marocchina affetta da coronavirus. E’ quanto spiegano dall’ospedale Cervello di Palermo, dove la donna è ricoverata in “condizioni discrete”. Il piccolo “sta bene e si trova in Neonatologia”. Il bimbo è nato con un cesareo d’urgenza per un “difetto di crescita”.