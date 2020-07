Coronavirus: Osservatorio legislazione, paradosso prevalenza Dpcm su decreti legge

28 Luglio 2020 13:54

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “L’emergenza provocata dall’epidemia COVID-19 ha inevitabilmente accentuato ‘come tutte le emergenze- la spinta alla ‘verticalizzazione’ delle decisioni. Si è sviluppato un ‘diritto dell’emergenza’, fondato sulla deliberazione delle misure di contenimento dell’epidemia, nella cornice delle misure consentite dalla fonte legislativa, con Dpcm ovvero, nelle more, con ordinanze del ministero della Salute, delle Regioni e dei sindaci. La vicenda ha fatto emergere un paradosso insito nello strumento del decreto-legge, uno strumento che ha infatti nel tempo mostrato una sua indiscutibile efficacia come ‘disegno di legge governativo ad iniziativa rafforzata’, per realizzare le priorità del programma di governo, ma che sembra non aver mostrato la necessaria flessibilità per affrontare quelle emergenze per cui i padri costituenti lo avevano disciplinato nell’articolo 77”. E’ quanto si sottolinea nel Rapporto dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati relativo al primo biennio della legislatura, presentato questa mattina.

“Nell’emergenza -rileva il testo- a prevalere è stato infatti l’antico potere di ordinanza, nella forma di Dpcm e dell’impressionante apparato di ordinanze posto in essere dalle Regioni. E pure deve essere osservato che ‘al netto di specifici profili problematici presenti nei singoli provvedimenti’ l’utilizzo in questa occasione del Dpcm appare peculiare rispetto ad altri utilizzi passati. Infatti il Comitato per la legislazione ha in più occasioni lamentato l’attribuzione al Dpcm di un improprio potere normativo e regolamentare; la censura non è stata invece ribadita in occasione dell’esame dei decreti-legge n. 6, n. 19 e n. 33 che hanno disciplinato il ricorso a tale strumento nell’emergenza in corso; deve essere infatti considerata al riguardo la particolare natura dei Dpcm adottati nel corso dell’epidemia: strumenti normativi ibridi che univano a un carattere normativo un carattere provvedimentale e, in alcuni casi, di ‘raccomandazione’. Ciò nulla toglie, ovviamente, all’esigenza, in più occasioni segnalata dal Comitato, di una migliore disciplina legislativa dello strumento del Dpcm”.