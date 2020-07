Coronavirus, Oms: “Nuovo record di casi”

12 Luglio 2020 19:13

Ginevra, 12 lug. (Adnkronos) – Nuovo record di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore nel mondo: l’Organizzazione mondiale della sanità ha registrato un totale di 230.370 contagi, con l’ultimo primato risalente a due giorni fa, quando i casi in 24 ore erano stati 228.102. L’aumento più rilevante dei casi è stato registrato ancora negli Stati Uniti, in Brasile, India e Sudafrica. Secondo l’ultimo conteggio aggiornato dell’Oms, in tutto il mondo i casi sono 12.552.765, mentre le vittime sono 561.617.