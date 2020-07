Coronavirus, il Ministero dell’Interno: “ospedali militari in Calabria e Sicilia per gli immigrati positivi al Covid-19”

14 Luglio 2020 15:10

Migranti, il Viminale: “anche ospedali militari per i positivi”

Il Viminale fa sapere che “continua ad essere rivolta la massima attenzione per quanto concerne la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni, come la Sicilia e la Calabria, che in questo momento sono piu’ esposte agli sbarchi autonomi dei migranti“. Per questo “il Ministero dell’Interno ha rafforzato i dispositivi di sorveglianza per quel che riguarda anche le strutture di accoglienza locali, prevedendo, ove necessario, è il trasferimento dei migranti sottoposti a quarantena in ospedali militari in collaborazione con il ministero della Difesa“, si legge in una nota dove si comunica anche che “e’ stato pubblicato un nuovo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse relativo al noleggio di unita’ navali da adibire a strutture provvisorie per l’assistenza e la sorveglianza sanitaria di migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi. Questa procedura di urgenza che prevede la presentazione delle offerte entro le ore 24 del 16 luglio 2020 – prosegue la nota -, si e’ resa necessaria dopo che la precedente gara era andata deserta. La nave ‘Moby Zaza’, dal mese di giugno adibita per questo scopo e tutt’ora in Sicilia, continuera’ comunque ad essere utilizzata come struttura per la quarantena fino alla conclusione del periodo di sorveglianza obbligatoria previsto per i migranti attualmente a bordo“; conclude il Viminale.