Coronavirus e immigranti, medici: “non sono untori. In Africa i primi casi sono stati portati dagli occidentali”

14 Luglio 2020 22:58

Coronavirus e immigranti, medici: “stando ai dati di oggi, è chiaro che i numeri della pandemia in Africa sono irrisori rispetto al resto del mondo: rappresentano solo il 3% del totale. Pertanto, al momento, non e’ certamente l’area di maggiore rischio su scala globale”

“I migranti sbarcati nei giorni scorsi in Calabria e in Sicilia, in maggioranza provenienti da Bangladesh e Pakistan, risultati positivi al Covid-19 hanno generato allarme in Italia, facendo temere “una bomba pronta ad esplodere”. Istituzioni, esponenti politici e osservatori hanno subito portato lo sguardo verso l’altra sponda del Mediterraneo, in Africa, finora relativamente risparmiata dalla pandemia, ma che potrebbe diventare un futuro epicentro della crisi sanitaria globale. La positività di questi migranti ci ha rivelato che il virus e’ ancora presente in tutto il mondo e sta proseguendo la sua rotta in diverse direzioni. Sono dati che traducono un quadro multifocale di una pandemia ancora in fase ascendente, con numeri importanti e una diffusione geografica sempre più ampia”, è quanto ha detto all’AGI Giovanni Putoto, responsabile della ricerca per Medici con l’Africa Cuamm. “Al momento gli epicentri sono Stati Uniti e America Latina. Ma negli ultimi 10 giorni la diffusione del virus ha segnato un’accelerazione in alcuni Paesi dell’Asia – quali Bangladesh e India – e dell’Africa, anche se i numeri di contagi e decessi quando ci riferiamo al continente africano vanno presi con le pinze”, prosegue Putoto.

“Stando ai dati di oggi, è chiaro che i numeri della pandemia in Africa sono irrisori rispetto al resto del mondo: rappresentano solo il 3% del totale. Pertanto, al momento, non e’ certamente l’area di maggiore rischio su scala globale“, afferma Silvia Mancini di Medici Senza Frontiere, evidenziando che “se, per fortuna, in Africa non si è ancora manifestata la catastrofe temuta all’inizio della pandemia, si tratta di Paesi con delle caratteristiche intrinseche, delle peculiarità che rendono lo scenario continentale molto complesso”. Putoto riferisce che in molti Paesi “non c’è un sistema anagrafico consolidato di registrazione delle nascite e delle morti. Di fatto molti dei decessi presumibilmente avvenuti a causa del Covid-19 non sono stati nemmeno registrati, pertanto attribuirli al virus è pressochè impossibile“. è

“Un altro carico di malattie e morti che si è già manifestato – afferma Putoto – ai danni dei bambini, di cui un milione duecentomila è deceduto a causa di effetti indiretti della malattia; delle donne, con 60 mila morte in gravidanza; di chi e’ affetto da patologie croniche e gravi, come l’Aids, e non e’ andato a rifornirsi in medicinali”. “Come è accaduto in Italia e in molti Paesi europei in piena pandemia, anche in Africa la maggior parte delle persone si è tenuta alla larga da ospedali, cliniche e consultori, rinunciando a parti medicalizzati, vaccinazioni e farmaci. In lockdown si sono amplificati gli effetti sanitari collaterali del Covid. In tanti non si sono più curati per l’Hiv, per la tubercolosi. Quanti neonati non vaccinati saranno in un futuro prossimo maggiormente vulnerabili a malattie infantili potenzialmente pericolose, quali il morbillo” spiega Mancini. Per non parlare degli effetti a medio-lungo termine sulla parte più debole della società umana: da 71 a 100 milioni di persone potrebbero precipitare in stato di povertà estrema e altri 200 milioni sono a rischio fame secondo dati della Banca Mondiale. A questo punto gli Obiettivi di sviluppo sostenibile risultano irraggiungibili e l’agenda internazionale è sconvolta: nella pandemia l’Africa perdera’ i risultati acquisitati nell’ultimo decennio in diversi settori e andrà incontro a una inversione di tendenza. “In un contesto globale in parte mutato come conseguenza della pandemia e alla luce del suo decorso, invece di generare allarme sulla base di informazioni parziali o false, dobbiamo tutti dare prova di responsabilità se vogliamo vincere la battaglia contro il Covid-19“, rimarca il medico di Cuamm.

“Che senso ha trattare i migranti da untori, puntare il dito. In Africa i primi casi sono stati portati dagli occidentali. Il virus in giro per il mondo lo hanno veicolato un po’ tutti, prima i cinesi poi gli europei”, sottolinea Putoto. “In un mondo interdipendente, la pandemia di Covid-19 e’ una manifestazione concreta del significato del termine salute globale e dell’importanza primaria di cooperare. Lanciare la pietra sui migranti o su qualcun altro peggiorerà la situazione e certamente non spegnerà nuovi focolai”, conclude l’esperto italiano. “In realtà la parte degli sbarchi e’ quella meno problematica. Vengono sempre praticati screening sanitari per diagnosticare eventualmente altre malattie. A questo punto basta integrare il test Covid, quello che già viene fatto“, fa notare Mancini, spiegando che “il monitoraggio delle epidemie nei relativi Paesi di provenienza, la sorveglianza attiva ad hoc, la diagnosi precoce e l’isolamento sono il miglior modo per ridurre i rischi e contenere i contagi”. “Il problema di reintroduzione del virus esiste e non va negato. Il rischio migrante c’è, anche perchè tra loro ci possono essere giovani asintomatici e perchè il viaggio in condizioni estreme e di grande precarietà sanitaria aumenta il rischio di vulnerabilita’, sia sulle imbarcazioni che nei centri di detenzione in Libia”, riferisce ancora l’operatrice di MSF.