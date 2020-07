15 Luglio 2020 10:40

Coronavirus in Lombardia, nuova ordinanza del presidente Fontana: “obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla al chiuso, all’aperto, invece, l’obbligo è previsto nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza che stabilisce l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi, mentre all’aperto l’obbligo è previsto nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. L’ordinanza prevede che “nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego“. Nei luoghi di lavoro, inoltre, resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti.