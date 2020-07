Coronavirus: in Lombardia nessun decesso per il terzo giorno di fila (2)

26 Luglio 2020 15:53

(Adnkronos) – In particolare il numero di decessi resta fermo a 16.801 in Lombardia. I nuovi casi positivi sono 74, di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologici. I guariti-dimessi complessivamente salgono a 72.349 (+78), di cui 70.471 guariti e 1.878 dimessi. Nuovo calo dei pazienti ricoverati (139, 9 meno di ieri), rimane senza variazioni il numero delle persone in terapia intensiva (13). I tamponi effettuati ieri sono 8.057, il totale complessivo tocca così quota 1.261.557.