Coronavirus: nel Dpcm di martedì la proroga delle misure restrittive, le discoteche resteranno chiuse

12 Luglio 2020 18:26

Coronavirus, nel Dpcm del prossimo martedì ci sarà la proroga delle misure restrittive fino al 31 luglio: le discoteche restano chiuse

Coronavirus– Il Governo semvra aver deciso di prorogare al 31 luglio tutte le misure restrittive contenute nel Dpcm dell’11 giugno scorso. Con lo stesso provvedimento è necessario confermare le ordinanze adottate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sul divieto di ingresso per chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni nei 13 Paesi che sono al di sotto dei coefficienti minimi di sicurezza. Nel nuovo Dpcm ci sarà la posticipazione delle aperture di discoteche, fiere e congressi. Dovranno inoltre essere conservati i protocolli di sicurezza come condizione di apertura delle attività produttive e commerciali e si prevede l‘obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi.