8 Luglio 2020 16:29

Le parole del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, in audizione in commissione Antimafia

“La criminalità organizzata ha sempre sfruttato lo spazio creato dalle epidemie o dalle tragedie. Basta pensare a quanto avvenne con il colera nell’Ottocento per arrivare al terremoto di Messina e Reggio Calabria. Le mafie si inseriscono e fanno affari sfruttando le commesse pubbliche e il sistema degli aiuti“. A dirlo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, in audizione in commissione Antimafia.