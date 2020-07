Coronavirus, nell’ultima Domenica di Luglio la Calabria è “Triplo Zero”: nessun morto da 59 giorni, nessun nuovo caso e nessun ricoverato in terapia intensiva [DATI]

26 Luglio 2020 16:35

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 26 luglio

Oggi in Calabria abbiamo nessun caso positivo al Coronavirus su 871 persone sottoposte a tampone. E’ il 59° giorno consecutivo senza morti in cui resta azzerato anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.247 persone su 114.556 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è dell’1,1% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. In Calabria sono state sottoposte a tampone addirittura 91,8 persone per ogni positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia, a conferma dell’elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.247

Morti: 97

Guariti: 1.071

Attualmente ammalati: 79

Ricoverati nei reparti: 3

In isolamento domiciliare: 76 *

* Dei 76 soggetti positivi in isolamento domiciliare, 13 sono stati trasferiti a Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio): si tratta dei migranti pakistani che erano stati inizialmente accolti ad Amantea. Sul territorio calabrese, quindi, abbiamo in realtà 63 persone Covid-positive in isolamento domiciliare.

I 1.247 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 488 casi : 34 morti , 435 guariti , 19 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 315 casi : 19 morti , 260 guariti , 1 in reparto, 35 in isolamento domiciliare.

: , , 1 in reparto, 35 in isolamento domiciliare. Catanzaro 222 casi : 33 morti , 183 guariti , 2 in reparto, 4 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in reparto, 4 in isolamento domiciliare. Crotone 121 casi : 6 morti , 113 guariti , 2 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 87 casi : 5 morti , 80 guariti , 2 in isolamento domiciliare

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.