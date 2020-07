Consiglio regionale della Calabria: si è insediata la Commissione “Bilancio, programmazione economica e attività produttive”

24 Luglio 2020 15:06

Consiglio regionale della Calabria: si è insediata oggi la seconda Commissione “Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero” presieduta dal consigliere Giuseppe Neri

Si è insediata oggi la seconda Commissione “Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero” presieduta dal consigliere Giuseppe Neri e composta dalla vicepresidente Flora Sculco; dal segretario Nicola Paris e dai componenti Giovanni Arruzzolo; Domenico Bevacqua e Clotilde Minasi. Prima dell’esame dei punti all’ordine, il consigliere Bevacqua ha osservato “come la maggioranza non abbia tenuto conto delle indicazioni della minoranza”. La Commissione successivamente ha preso atto della “Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 2 ‘Sviluppo dell’ICT e attuazione dell’Agenda Digitale’ (OT2 FESR)”; “Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 ‘Istruzione e Formazione’ (OT10 FSE)”; Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 ‘Istruzione e Formazione’ (OT10 FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.5 Azioni 10.1.6 – 10.5.1e 10.5.2”.

“Parte con piena operatività la seconda Commissione consiliare- ha affermato, a conclusione dei lavori, il presidente Neri-. Non è stata una seduta meramente formale di insediamento, bensì, sono iniziati i lavori di un organo la cui funzionalità risulta nevralgica per l’attività dell’assemblea ed in questa ottica abbiamo discusso i diversi punti all’ordine del giorno”. Ha continuato il presidente Neri: “Nonostante l’Ufficio di Presidenza fosse stato eletto da diverse settimane, nel pieno rispetto del livello istituzionale che deve indirizzare l’azione politica dell’intero arco consiliare, i lavori della seconda Commissione hanno preso il via contestualmente a quelli delle altre commissioni, dopo aver doverosamente atteso la definizione degli asset di tutti i componenti. Occorre mettersi a lavoro già da subito – ha concluso Neri – per rendere fluida l’azione della maggioranza di governo regionale e affrontare e dirimere delicate criticità che riguardano la Calabria e il suo futuro”.