Congedi Covid e permessi: le nuove istruzioni Inps

17 Luglio 2020 19:35

Prolungati i congedi Covid e aumentati i giorni per l’assistenza dei figli

“Prolungati i congedi Covid e aumentati i giorni per l’assistenza dei figli. Con la circolare n. 81 dell’8 luglio 2020 l’Inps fornisce le istruzioni amministrative per la fruizione del congedo Covid-19 e dei permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dal decreto Cura Italia e ampliati dal decreto Rilancio. Il decreto legge n.34/2020, infatti, ha esteso fino al 31 luglio 2020 il periodo in cui è possibile fruire del congedo e ha aumentato da 15 a 30 il numero dei giorni a disposizione dei genitori di figli fino a 12 anni per assisterli nell’arco temporale previsto, compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020, rimanendo invariate le condizioni di utilizzo”. E’ quanto scrive in una nota la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. “L’Istituto specifica che la conversione d’ufficio in congedo Covid-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale previsto, fino a un massimo di 30 giorni, interessa esclusivamente le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato e quelle presentate tra il 17 e il 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps. Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, l’Inps ricorda che la procedura di presentazione delle istanze di congedo Covid-19 è la stessa della “Domanda di congedo parentale”, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di scegliere la tipologia di domanda da presentare. Confermata anche l’estensione, oltre ai tre giorni mensili, dei permessi dalle Legge n. 104/1992 di ulteriori 12 giorni di permessi 104 usufruibili, consecutivamente o in maniera frazionata, nei mesi di maggio e giugno 2020 e sulla compatibilità del congedo Covid-19 con il bonus baby-sitting o, in alternativa, con l’agevolazione per l’iscrizione ai centri estivi, o ai servizi integrativi per l’infanzia. Nella circolare, infine, vengono specificate le modalità di esposizione dei benefici in oggetto nella denuncia contributiva e le istruzioni contabili”, conclude la nota.

Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.