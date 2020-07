18 Luglio 2020 11:49

La Lega Calabria, con una nota ufficiale, si congratula con Pietro Falbo per la sua elezioni nel Consiglio nazionale di ConfCommercio

“Facciamo i nostri auguri a Pietro Falbo per la sua elezione a consigliere nazionale di Confcommercio Imprese Italia. Persona di grande spessore che ha saputo e saprà rappresentare il tessuto imprenditoriale calabrese come ha già fatto da presidente della Calabria centrale. Con lui in consiglio nazionale un valore aggiunto, sia per il consiglio nazionale che per la Calabria”. Questa la nota della Lega Calabria in merito alla elezione di Pietro Falbo nel consiglio nazionale di ConfCommercio.