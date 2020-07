Elezioni Comunali Reggio Calabria: il programma elettorale di Nuova Italia Unita

21 Luglio 2020 12:11

Il neonato Movimento “Nuova Italia Unita” si presenta per la prima volta agli elettori con la sua innovativa proposta programmatica e con l’obiettivo di lanciare i propri punti centrali, proprio “a partire dallo Stretto”! “Risaliremo la penisola partendo da Reggio Calabria – sottolinea Luigi Catalano, coordinatore regionale della Calabria e componente del Direttivo Nazionale – per ripensare completamente (senza i limiti delle ideologie e delle tifoserie) i valori e i capisaldi fondanti delle nostre comunità, in un rinnovamento generale che ponga al centro una ritrovata unità nazionale”.

“Abbiamo nostre proposte e nostri uomini, ma l’obiettivo più importante è e rimane quello di tutti gli elettori: un’Amministrazione sana ed efficace! – precisa il segretario nazionale Massimiliano Panero – Quindi con la nostra scelta superiamo completamente ogni steccato ideologico, aprendoci al dialogo con tutte le forze politiche presenti nello scenario nazionale e ponendo come principale punto di riferimento la necessità di un’amministrazione più partecipata, con un costante dialogo aperto e costruttivo con le comunità e con una presenza “leggera” ma attiva e rassicurante dello Stato, a sostegno delle potenzialità di ognuno. Chi saprà garantirci questi fattori-chiave, otterrà il nostro sostegno, nel centrodestra come nel centro-sinistra”. L’interesse dei cittadini non ha colore, è unico ed incentrato sul benessere; a tale scopo siamo proiettati oltre l’idealismo politico e verso il realismo dei problemi sociali nell’interesse collettivo. Dopo mesi di elaborazione del programma, inserito in questi giorni anche nel programma nazionale del movimento, Catalano e Panero lanciano ora il “Decalogo per Reggio Calabria, con Reggio Calabria”, da cui partirà anche l’azione politica nazionale di “Nuova Italia Unita”.

Ecco quindi la centralità data al lavoro, con stimoli e azioni che spingano alla realizzazione di nuovi posti fissi, il passaggio dall’edilizia popolare alla proprietà popolare (ribaltando completamente mentalità e funzioni del pubblico e per offrire a tutte le famiglie la reale possibilità di migliorare le proprie condizioni sociali), lo stop alla burocrazia per aumentare la partecipazione attiva dei cittadini, lo stimolo alla creazione di nuove piccole e micro imprese e la considerazione dell’importanza naturale alla vocazione turistica con il lancio di nuovi eventi di grande portata. Con questo articolo lanciamo l’appello a chi condivide il nostro programma di proporre la propria candidatura al seguente indirizzo mail: nuovaitaliaunita@libero.it.