23 Luglio 2020 11:45

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “Minicuci? È un amico dello Stato di Israele, un moderato, un uomo pacato. Non voglio entrare nel merito delle scelte del centrodestra, ma non mi sembra una soluzione estremistica”

“Leggo che il candidato sindaco del centrodestra sarà probabilmente Nino Minicuci. Ci siamo sentiti in passato sempre a riguardo della storia delle comunità ebraiche in Calabria, una passione che ci accomuna. È un amico dello Stato di Israele, un moderato, un uomo pacato. Non voglio entrare nel merito delle scelte del centrodestra, ma non mi sembra una soluzione estremistica. Salvini è tutto meno che uno sprovveduto”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC), che ha proseguito: “Concordo inoltre al cento per cento con Lucia Annunziata quando dice che l’accordo in Europa si è raggiunto anche grazie all’impegno costruttivo di Silvio Berlusconi. Ancora una volta FI si è dimostrata una forza politica responsabile. Ora ci servono i soldi del MES. Urgentemente, per i nostri ospedali“, ha concluso Davi.