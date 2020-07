7 Luglio 2020 17:18

Elezioni Comunali, Klaus Davi cerca volontari per la campagna elettorale a Reggio Calabria. Da un social media manager a supporter dello staff elettorale, tante le posizioni disponibili

Il giornalista e massmediologo Klaus Davi cerca dei social media manager e dei volontari che possano dare un contributo alla sua campagna elettorale a Reggio Calabria. L’obiettivo è di organizzare una campagna elettorale dal basso, in modo capillare, in cui ognuno dei partecipanti si senta coinvolto e si mobiliti con la propria passione e il proprio amore per il territorio. I curricula o segnalazioni possono essere inviati all’indirizzo klausdavi@virgilio.it. Considerando che la campagna elettorale reggina avrà grande visibilità, l’esperienza professionale sarà sicuramente interessante e stimolante. Info e candidature al num°: 02-860542