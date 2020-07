Elezioni Comunali a Reggio Calabria: Klaus Davi lavora a un nuovo spot per esortare i cittadini a candidarsi

14 Luglio 2020 11:29

Elezioni Comunali: lo staff di Klaus Davi starebbe lavorando a una campagna direttamente rivolta alla società civile e alle cittadine e ai cittadini che intendono impegnarsi per Reggio Calabria e il cambiamento, esortando la gente a candidarsi

Uno spot emozionale e comparativo. Sulla falsariga del commercial sulla Locride finito sulle prime pagine di tutti i giornali. A quanto si apprende, lo staff di Klaus Davi (composto interamente da volontarie e volontari no profit) starebbe lavorando a una campagna direttamente rivolta alla società civile e alle cittadine e ai cittadini che intendono impegnarsi per Reggio Calabria e il cambiamento, esortando la gente a candidarsi. Klaus Davi, che ha scritto tre libri sulle campagne elettorali editi dai più grandi editori, si ispirerà alla strategia del partito Repubblicano Usa. Nel frattempo, chi volesse rivolgersi direttamente al massmediologo per proporre il proprio impegno nelle liste civiche cui darà vita può chiamare lo 02860542 oppure inviare una mail all’indirizzo klausdavi@virgilio.it con il proprio curriculum.