Elezioni Comunali Reggio Calabria, Wanda Ferro (Fdi): “il candidato sindaco del Centro/Destra? Siamo in attesa di un nome da parte della Lega”

28 Luglio 2020 14:32

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Wanda Ferro (Fdi): “siamo in attesa di una proposta formale da parte degli amici della Lega sull’uomo o la donna che dovrà guidare la coalizione unita del Centro/Destra”

“Fratelli d’Italia sarà in prima fila nella sfida per vincere a Reggio Calabria. Ci sono state delle interlocuzioni importanti, ma al momento siamo in attesa di una proposta formale da parte degli amici della Lega sull’uomo o la donna che dovrà guidare la coalizione unita del centrodestra”. Così la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, al termine della riunione che oggi si è svolta a Roma con i dirigenti di Reggio Calabria e i vertici nazionali dell’organizzazione di FdI. “I tempi stringono – conclude Wanda Ferro – e speriamo di iniziare presto la sfida elettorale con un candidato a sindaco rappresentativo della città di Reggio Calabria. Continuiamo a chiedere nel frattempo un tavolo regionale di coalizione per scegliere insieme anche i restanti candidati a sindaco e per affrontare insieme tutte le importanti sfide che ci attendono per il rilancio della regione”.