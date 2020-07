La cometa di Neowise ben visibile anche dallo Stretto: è lo spettacolo astronomico più importante dell’estate 2020

8 Luglio 2020 15:19

A metà luglio la cometa di Neowise passerà vicino al nostro pianeta, ma la sua bellezza è già visibile da alcuni giorni, nelle prime ore dell’alba, anche sullo Stretto di Messina e Reggio Calabria

Da alcuni giorni la cometa di Neowise appare visibile dai cieli dell’emisfero boreale, a causa il suo passaggio ravvicinato alla Terra. Si tratta senza dubbio dell’evento astronomico più importante della stagione estiva 2020. Anche chiamata C/2020 F3 Neowise, è una cometa a due code di colore giallastro (perché le polveri che la compongono riflettono molto bene la luce del sole), la più brillante degli ultimi anni, e proviene dalla Nube Oort ai confini del Sistema Solare. E’ già stata molto fotografata negli ultimi giorni e in diversi punti del mondo: la NASA ha scelto come Astronomy Picture of the Day per il 7 luglio uno scatto che ha immortalato Neowise nel cielo del Libano, poco prima dell’alba.

A metà luglio passerà vicino al nostro pianeta, ma la sua bellezza è già visibile da alcuni giorni, poco prima dell’alba, anche sullo Stretto di Messina e Reggio Calabria, puntando verso nord-est. Per osservarla bisognerà farsi trovare pronti intorno le 04:30 del mattino, quando la cometa sarà ben visibile ad occhio nudo sopra il profilo delle montagne della Calabria. Per chi l’osserva invece dalla costa ionica l’astro spunterà da sotto l’orizzonte, sul mare. Fino alle 05:00-05:30, la cometa sarà ben visibile verso nord-est, fino a quando la luce del crepuscolo diverrà così intensa da offuscarla.