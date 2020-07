La cometa Neowise continua ad incantare il mondo, la vista da Ricadi in Calabria

17 Luglio 2020 12:55

La cometa Neowise ha due code di colore giallastro ed è la più brillante degli ultimi anni

Da alcuni giorni la cometa Neowise sta incantando il mondo con il suo splendore a causa del suo passaggio ravvicinato alla Terra. Si tratta senza dubbio dell’evento astronomico più importante della stagione estiva 2020. Anche chiamata C/2020 F3 Neowise, è una cometa a due code di colore giallastro (perché le polveri che la compongono riflettono molto bene la luce del sole), la più brillante degli ultimi anni, e proviene dalla Nube Oortai confini del Sistema Solare. E’ già stata molto fotografata negli ultimi giorni e in diversi punti del mondo: la NASA ha scelto come Astronomy Picture of the Day per il 7 luglio uno scatto che ha immortalato Neowise nel cielo del Libano, poco prima dell’alba. Le comete, oggetti ghiacciati, sono testimoni primordiali della nascita del nostro Sistema Solare e i primi indiziati ad aver portato sul nostro pianeta l’acqua e le prime molecole da cui poi si è generata la vita.

A corredo dell’articolo possiamo notare una foto di Patrick Rizzo, realizzata alle 22 di ieri dal villaggio Robinson Torre Ruffa (Ricadi, Vibo Valentia).