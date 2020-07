Catanzaro: il vicepresidente Spirlì ha incontrato Don Emilio Salatino, Rettore del Santuario di San Francesco di Paola di Spezzano della Sila

23 Luglio 2020 18:40

Catanzaro: il vicepresidente Spirlì, ha incontrato nella sede della Cittadella regionale, Don Emilio Salatino, Rettore del Santuario di San Francesco di Paola di Spezzano della Sila

Il vicepresidente, e anche assessore ai beni culturali, Nino Spirlì, ha incontrato, nella sede della Cittadella regionale, Don Emilio Salatino, Rettore del Santuario di San Francesco di Paola di Spezzano della Sila. Tra i tanti argomenti affrontati risulta di una certa importanza quello relativo al recupero del Coro, riconducibile al 1700, e della Sacrestia del 1600 del Santuario. Il vicepresidente ha manifestato il suo interesse alla problematica. “Sarà mia cura ed impegno – ha affermato – occuparmi di un’opera così importante, Bene della Calabria, sia per valore artistico che religioso. Le nostre Chiese sono un forziere di antichi e preziosi tesori e vanno tutelate e messe in condizione di continuare ad essere fari accesi per i Cristiani e fonte di interesse e piacere per gli amanti del Bello. Nelle prossime settimane – ha rimarcato Spirlì – prevedo una visita, da pellegrino e rappresentante delle istituzioni, al Santuario di Spezzano della Sila, uno dei pochi fondati personalmente da San Francesco di Paola e patrimonio del mondo intero”.