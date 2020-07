Catanzaro: lunedì convegno a favore dei ciechi pluriminorati, saranno illustrate concrete esperienze di riabilitazione e supporto culturale

24 Luglio 2020 22:22

Catanzaro: lunedì convegno a favore dei ciechi pluriminorati, saranno illustrate concrete esperienze di riabilitazione, supporto culturale, informatico e tiflologico, realizzate in Calabria, grazie alla Legge Regionale 17/2019

Il Consiglio Regionale dell’UICI della Calabria e il Comitato IAPB Regionale della Calabria, nelle persone dei rispettivi presidenti regionali, Pietro Testa e Luciana Loprete, indicono un convegno che si inserisce nel più ampio progetto, finanziato dalla Regione Calabria – Dip. Politiche Sociali, a favore dei ciechi pluriminorati: UICI/IAPB Progetto per lo sviluppo di servizi in favore di ciechi pluriminorati (Legge Regionale 17/2019). Il progetto attuato, nelle cinque sedi territoriali dall’UICI/IAPB calabresi, con l’ausilio di operatori dotati di comprovate competenze, si pone come obiettivi l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa del cieco pluriminorato, attraverso attività dirette a raggiungere concreti risultati attraverso la preparazione alla frequenza della scuola comune, l’assistenza didattica extra-scolastica, l’assistenza domiciliare e la consulenza alle famiglie. Al convegno, che si svolgerà lunedì 27 luglio, alle ore 15.00 presso la Sala Verde della “Cittadella Regionale” in località Germaneto a Catanzaro, relazioneranno autorevoli esperti e saranno presenti oltre le autorità istituzionali, la nostra base associativa, i dirigenti dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), dell’IRIFOR (Istituto Ricerca Formazione e Riabilitazione), dell’IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), dell’UNIVOC (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) nonché Enti e Associazioni del territorio regionale.

I relatori approfondiranno le delicate problematiche della prevenzione e riabilitazione nei casi di ciechi con minorazioni aggiuntive; argomenti che hanno una grande importanza non solo per i disabili visivi calabresi e le loro famiglie, ma anche per tutta la collettività e le Istituzioni preposte, grazie alla sensibilizzazione che ne deriverà per quanto concerne la necessità di sottoporsi a visite di prevenzione quanto più precoci, nonché per i più generali temi di integrazione sociale sul territorio calabrese. Il principio cardine che ha ispirato la Legge Regionale 17/2019 e quindi il corrispondente progetto è quello di creare le condizioni affinché sia possibile ai ciechi pluriminorati lavorare, valorizzare le personali competenze, agire autonomamente e comunicare agevolmente; una garanzia, che è un diritto umano, più che umanitario: il diritto ad esistere. Durante il convegno saranno illustrate concrete esperienze di riabilitazione, supporto culturale, informatico e tiflologico, realizzate in Calabria, grazie alla Legge Regionale 17/2019, la quale oltre a costituire la prima legge in Italia a supporto della categoria dei ciechi pluriminorati, e, perciò, a consentire alla nostra Regione, e ai suoi amministratori, di raggiungere un primato positivo a livello nazionale, rappresenta un atto concreto di vicinanza e sostegno della politica a favore dei disabili e delle sue famiglie.

Gli Enti organizzatori ringraziano quanti vorranno partecipare.