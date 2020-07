Catanzaro: donato un mammografo digitale con tomosintesi

2 Luglio 2020 12:28

“La fondazione Vialli – Mauro per la Ricerca e lo Sport – Onlus, da sempre impegnata nel Sociale, ha donato alla Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, un mammografo digitale di ultima generazione del costo di circa 400.000 Euro. Questa macchina risulta indispensabile per una diagnosi più precoce ed accurata nelle malattie tumorali della mammella. E’ quanto scrive in una nota il coordinatore clinico, Francesco Abbonante. “Cerimonia di consegna, con benedizione dell’Arcivescovo, S.E. Mons. Vincenzo Bertolone e relativa manifestazione, si svolgeranno presso la sede della Breast Unit, dell’AOPC di Catanzaro, (secondo piano- scala B-C), presidio Pugliese, alle ore 11,30 di Venerdì 03.07.2020, presente l’indimenticato campione dello Sport, Massimo Mauro, co-presidente della fondazione donatrice. In epoca COVID, in cui sono vietati gli assembramenti, è comprensibile l’ impossibilità di organizzare una cerimonia di più ampie proporzioni, in una sede in grado di accogliere, adeguatamente, l’ abbraccio reale della popolazione e degli amministratori. Continuiamo a lavorare per la gente, anche a riflettori spenti e nei momenti di difficoltà per tutta la collettività mondiale, come l’attuale, è importante che ci sia il supporto e la solidarietà della intera comunità, nei cui confronti lo strumento verrà, sin da subito, messo a disposizione”, conclude.

Perchè fare la mammografia con tomosintesi 3D al posto della mammografia tradizionale ?

La mammografia con tomosintesi è in grado di rilevare con una significativa accuratezza diagnostica, lesioni tumorali al seno, anche di dimensioni assai ridotte con un’efficacia doppia rispetto alla consueta mammografia tradizionale. Il potenziale della mammografia a tre dimensioni, associato alla tecnologia medica chiamata tomosintesi, è certificato da un ampio studio della University of Pennsylvania’s Perelman School of Medicine; Lo studio ha coinvolto 13 centri negli Stati Uniti e le evidenze sono state pubblicate sul The Journal of the American Medical Association: lo studio è consistito nel sottoporre più di cinquecentomila donne, a screening del seno, più della metà indagate utilizzando la mammografia digitale e la rimanenza integrando alla mammografia digitale la tomosintesi. Questa la base di partenza per lo studio statunitense che ha evidenziato con chiarezza come la metodica mammografica 2d + 3d sia più efficace nel diagnosticare lesioni al seno rispetto alla metodica tradizionale:

41% miglioramento percentuale nell’individuazione di tumori al seno invasivi

15% la riduzione dei richiami necessari per indagini diagnostiche integrative per evitare di incorrere in probabili falsi negativi e 29% il tasso di miglioramento di ‘veri’ carcinomi mammari riscontrati.

Quali sono le caratteristiche della Mammografia con tomosintesi 3D?

La mammografia con tomosintesi 3D combina immagini convenzionali acquisite a due dimensioni con immagini tridimensionali multistrato rilevate da una apparecchiatura – la tomosintesi – che, anziché restare statica, ruota intorno al seno della paziente.

Quanto dura l’indagine mammografica con tomosintesi 3D?

l’indagine dura solo qualche minuto in più rispetto alla tradizionale mammografia digitale. Sono proprio queste evidenze scientifiche a dimostrare chiaramente che, in ambito di diagnostica senologica, la prevenzione è l’arma fondamentale. La Mammografia con Tomosintesi 3D è una metodica diagnostica molto sofisticata che, grazie a una rapida e indolore scansione ai raggi X a bassa dose, è in grado di acquisire immagini tridimensionali del seno.

Punti di forza: