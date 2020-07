Catania: Ediservice, ‘stupore per sentenza, impugneremo la condanna’

15 Luglio 2020 16:57

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – “Con riferimento alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, Prima Sezione penale, che ha affermato la responsabilità degli organi della società Ediservice, pur nel rispetto della determinazione assunta dall’Autorità giudiziaria, non possiamo non manifestare stupore e meraviglia per l’esito che appare non corrispondente a quanto emerso nel dibattimento”. E’ quanto si legge in una nota della società Ediservice srl in merito alla sentenza del Tribunale di Catania, prima sezione penale, sulla vicenda che la vede coinvolta. Il Tribunale di Catania ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione ciascuno per frode allo Stato i vertici di Ediservice, società che edita il “Quotidiano di Sicilia”. S

“Tuttavia attendiamo di conoscere le motivazioni e proporremo rituale impugnazione contro detta statuizione, nella certezza che in sede di Appello verrà riconosciuta la correttezza dell’operato della società e dei suoi rappresentanti legali, nella consapevolezza dell’estraneità rispetto ai fatti addebitati”, dice la società.