Capo d’Orlando: l’assessore regionale al Turismo in visita al Circolo di Fratelli d’Italia

18 Luglio 2020 22:26

Visita dell’assessore regionale al Turismo Manlio Messina. Accolte le proposte del Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Capo d’Orlando

La visita dell’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, è stata la prima manifestazione ufficiale che ha consentito al Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Capo d’Orlando d’incontrare la comunità. Ieri sera, alla presenza degli assessori regionali Bernardette Grasso e Manlio Messina e delle commissarie provinciali di FdI on.li Ella Bucalo ed Elvira Amata, il dott. Sandro Gazia, presidente del Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Capo d’Orlando, ha avanzato due richieste finalizzate a rilanciare concretamente il turismo.

La prima è stata rivolta all’assessore Messina, affinché si adoperi per organizzare a Capo d’orlando un evento regionale culturale di ampio respiro, a cui immediatamente è seguito l’assenso dell’assessore.

La seconda richiesta, ha visto destinatari entrambi gli assessori Grasso e Messina, avente ad oggetto l’assenza di un collegamento di linea dal Porto di Capo d’Orlando verso le Isole Eolie, poiché sarà prossimo un bando regionale quinquennale per i collegamenti con le Isole minori. Ha risposto l’assessore agli Enti Locali, promettendo di raccordarsi in tempi brevi con l’assessore ai Trasporti on. Marco Falcone per affrontare le problematiche in una visione che tenga conto di tutti gli aspetti tecnici e giuridici ed anche l’assessore Messina ha assicurato il suo interessamento. L’iniziativa, proposta dall’associazione CapoVolti di Capo d’Orlando e moderata dal dott. Gaetano Nanì, dirigente di Fratelli d’Italia, ha riscosso grande consenso tra gli imprenditori presenti tra il pubblico. Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Linda Liotta, evidenziando lo spirito di servizio delle forze politiche che sono state invitate e coinvolte nell’evento, ha ringraziato gli organizzatori rinnovando loro la disponibilità ad ascoltare tutte le istanze provenienti dagli operatori economici per poterle rappresentare ai vertici del partito.