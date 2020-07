Messina: il campione italiano di canottaggio e studente UniMe Giovanni Ficarra ricevuto dal Rettore Cuzzocrea

9 Luglio 2020 11:17

Giovanni Ficarra, 5 volte campione italiano di Canottaggio 23 e studente dell’Università di Messina è stato ricevuto stamattina dal Rettore Cuzzocrea

Il 5 volte campione italiano di Canottaggio under 23 Giovanni Ficarra, è stato ricevuto stamane dal Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, che si è complimentato con lui per i successi raggiunti. Studente UniMe, iscritto al corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Giovanni è, ormai, prossimo al conseguimento della laurea magistrale.

“È un orgoglio per me accogliere uno studente come Giovanni – ha commentato il Rettore – che con grande caparbietà ha raggiunto dei bellissimi traguardi, i ragazzi come lui danno lustro non solo al nostro Ateneo ma anche alla nostra città”.