Camera: De Falco (Aicp), ‘su collaboratori parlamentari forse siamo a svolta’

30 Luglio 2020 20:12

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – ‘L’attesa ultradecennale di una regolazione adeguata della figura del collaboratore parlamentare potrebbe essere ad un punto di svolta”. Lo afferma José De Falco, presidente dell’Associazione italiana dei collaboratori parlamentari- Aicp. “L’impegno del presidente Fico, non nuovo, di lavorare sulla riforma -continua De Falco – è stato accompagnato da una specifica tempistica: il mese di settembre. Oltre ad un impegno nei tempi, grazie al dibattito d’Aula, alimentato dall’onorevole Magi, finalmente i questori e la presidenza hanno rotto un tabù, riconoscendo per iscritto la necessità di prevedere risorse aggiuntive rispetto a quella già stanziate”.

“Oggi si sono create quelle premesse di metodo e merito che sono mancate negli scorsi anni perché si potesse lavorare ad una disciplina del rapporto di lavoro collaboratore-parlamentare sulla falsariga delle altre realtà europee. I numeri del dibattito di oggi sono stati importanti: 11 ordini del giorno e oltre 40 deputati sottoscrittori per impegnare la Camera a trattare il tema della disciplina dei collaboratori. Un grazie particolare -conclude De Falco- ai deputati primi firmatari dei documenti: Magi, Ungaro, Rizzetto, Iovino, Lacarra, Pagano, Pastorino, Fusacchia, Quartapelle”.