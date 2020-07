Costituito il Club per lo sviluppo turistico “Reggio Calabria Welcome ”

13 Luglio 2020 18:56

La Camera di Commercio di Reggio Calabria per lo sviluppo turistico del territorio metropolitano: costituito il Club di prodotto turistico “Reggio Calabria Welcome”

Con la costituzione formale del Club di Prodotto Turistico “Reggio Calabria Welcome” nasce la rete tra gli operatori turistici della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che sarà impegnata da subito nella costruzione, organizzazione e promozione integrata della destinazione turistica reggina, puntando su specifici fattori di attrazione: turismo outdoor e sportivo, in tutte le sue possibili versioni slow o “più adrenaliniche” (Kitesurf, vela, snorkeling, diving, ma anche trekking, bike, sport invernali, torrentismo all’interno del ricco patrimonio naturalistico dell’Aspromonte); turismo culturale, che si sviluppa attraverso le tante testimonianze della cultura greca sino alla scoperta dei borghi, dei musei e parchi archeologici, sino ai luoghi delle esperienze artigiane ed enogastronomiche, all’immateriale percorso legato all’Odissea, alla Varia di Palmi (patrimonio immateriale Unesco) ed alla forza comunicativa dei Bronzi di Riace.

Il progetto è stato avviato e sostenuto dalla Camera di commercio nel corso del 2019 e si è articolato secondo un modello fortemente aggregativo. Dopo una prima fase di studio del territorio che ha consentito di individuare, per la fase di start up, due tematiche – Cultura e Sport activity – quali tipologie di offerta turistica specializzata, l’Ente camerale ha realizzato un’ampia azione di sensibilizzazione tra gli operatori privati della filiera, attraverso una manifestazione d’interesse e incontri su tutto il territorio. Assieme agli operatori sono stati definiti disciplinari cui attenersi, diversificati in relazione alla tipologia di soggetto (es alberghi, società di servizi, soggetti privati gestori di patrimonio culturale, tour operator ecc.). Sono state infine definite e condivise con i soggetti privati anche le regole statutarie che disciplinano il funzionamento dell’organizzazione.

Grande soddisfazione per questo apprezzabile risultato raggiunto è stata espressa dal Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana, che ha dichiarato: “Insieme agli operatori della filiera turistica e anche con le associazioni di categoria, in questo difficile periodo, abbiamo continuato a guardare avanti e a lavorare per lo sviluppo turistico del territorio, nonostante il lockdown e la forte crisi imposti dall’emergenza Coronavirus. Con la costituzione dell’Associazione “Reggio Calabria Welcome” si avvia la fase di costruzione e promozione di un’offerta turistica specializzata e di qualità, in grado di soddisfare gli specifici target di mercato individuati, puntando alla destagionalizzazione dei flussi turistici sul territorio. Il modello di crescita turistica del territorio attraverso la costituzione dei club di prodotto ha registrato anche il contribuito operativo dei partner pubblici del “Coordinamento istituzionale per la promozione turistica del territorio” attivo presso la Camera; auspichiamo un coinvolgimento sempre più ampio degli “attori” (amministrazioni comunali, Enti responsabili della valorizzazione e tutela del ricco patrimonio naturalistico e culturale della Città metropolitana di Reggio Calabria, operatori privati che potranno aderire al club) che ne condividono le finalità. Il partenariato tra i soggetti pubblici, in particolare, è chiamato ad individuare, nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, gli attrattori culturali, ambientali e naturalistici della Città metropolitana di Reggio Calabria da valorizzare attraverso i club di prodotto, assicurandone qualità e fruibilità per il turista. Continueremo a sostenere questa iniziativa – ha proseguito il Presidente Tramontana – attraverso attività di promozione e guardando anche ad un ampliamento dei prodotti turistici da offrire, per accrescere la presenza di Reggio Calabria in nuovi mercati target”.