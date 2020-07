Calendario della Polizia di Stato 2021: il ricavato della vendita finanzierà il progetto Unicef per l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo

4 Luglio 2020 10:38

Anche per l’anno 2021, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza realizzerà il calendario della Polizia di Stato che ripercorrerà, attraverso immagini fotografiche, i 40 anni dall’introduzione della Legge 121/81 che ha disciolto il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ed ha istituito la Polizia di Stato. Le immagini racconteranno il cambiamento dell’amministrazione – forza di polizia moderna, democratica e a ordinamento civile – descrivendo l’evoluzione della simbologia, dell’operatività e del concetto di prossimità.

Il costo del calendario è di 8 euro per la versione da parete, e 6 euro per la versione da tavolo.

Il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus che finanzierà il progetto connesso all’Emergenza Coronavirus, in Italia come nel resto del mondo.

Lo scorso anno il ricavato della vendita dei calendari della Polizia di Stato ha permesso di devolvere 160.214 euro al progetto “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” dell’UNICEF.

Tutti i cittadini potranno prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e/o il calendario da tavolo (costo 6 euro), entro il prossimo 21 settembre, effettuando un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2021 per il progetto Unicef “Emergenza Coronavirus”.

La ricevuta del versamento dovrà poi essere presentata (entro e non oltre il prossimo 21 settembre 2020) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura che fornirà i dettagli sulla consegna.