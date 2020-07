Sicilia, Carlo Calenda a Catania per la presentazione del suo libro: “I mostri e come sconfiggerli”

8 Luglio 2020 11:04

Sicilia. Carlo Calenda ha presentato a Catania il suo nuovo libro nella prima tappa nazionale dopo l’esordio romano

Ieri pomeriggio Carlo Calenda, leader di Azione, partito politico che si ispira al liberalismo sociale, si trovava a Catania per presentare, presso il cortile del Palazzo Biscari, il suo libro “I mostri e come sconfiggerli”.

Durante il suo intervento Calenda ha spiegato come i Mostri a cui fa riferimento nel suo libro siano quelli che abitano dentro gli stessi italiani. Gli stessi che portano gli elettori a focalizzare la loro attenzione su aspetti del dibattito politico puramente ideologici, poco attinenti con la realtà socioeconomica del paese e che per questo motivo non fanno altro che generare immobilismo, condannando il paese alla stagnazione. Altro mostro che Calenda identifica e che si propone di battere è la crescente propensione a scegliere i rappresentanti più sulla base di un approccio istintivo che su un’analisi delle reali competenze e capacità.

Calenda alla fine della presentazione ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook dove commenta con ammirazione la bellezza dei luoghi che in Italia è possibile utilizzare anche per una semplice presentazione di un libro: “La presentazione a Palazzo Biscari ieri sera a Catania. Solo in Italia ti può capitare di presentare un libro su una scalinata barocca. Che meraviglia”.