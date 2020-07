Calciomercato, mosse in uscita per la Reggina: Braglia chiama Baclet all’Avellino

16 Luglio 2020 11:56

Calciomercato Reggina, si lavora anche sul fronte cessioni: l’Avellino è interessato a Baclet, mentre il Modena continua ad insistere per Corazza

Il ds Massimo Taibi è al lavoro per rinforzare la Reggina e renderla protagonista nel campionato di Serie B. In entrata diversi nomi circolano intorno all’orbita amaranto, questo di conseguenza prevede diverse uscite. Secondo quanto affermato dal noto giornalista Nicolò Schira, l’Avellino starebbe pensando a Piette Allan Balcet come acquisto per la prossima stagione. Il nuovo allenatore Pietro Braglia infatti potrebbe portare in Campania quella che per lui è una vecchia conoscenza: l’attaccante francese è stato uno dei suoi pupilli nella trionfale stagione di Cosenza. Il calciatore, classe 1986, è rientrato alla Reggina per fine prestito dopo la stagione alla Virtus Francavilla, ma sarà ceduto nel corso di questa finestra estiva di trasferimenti. L’editorialista di TuttoC inserisce il possibile passaggio di Baclet all’Avellino all’interno di un valzer delle punte in Lega Pro, che comprenderebbe anche Simone Corazza. Il bomber friulano fa gola a molte squadre, soprattutto Modena e Palermo, ma questa non è una novità.