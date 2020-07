Calciomercato, Thereau snobba la Reggina e la Serie B: “proposte non convincenti”

4 Luglio 2020 14:23

“Al momento, sinceramente, non sto cercando niente”: l’attaccante Cyril Thereau non vuole ancora sentir parlare di calciomercato allontanando la Reggina e la Serie B

“Io posso sempre guardarmi allo specchio. Tenermi fuori è stata una scelta societaria. Con il mio procuratore abbiamo fatto una proposta per fare la risoluzione del contratto con la Fiorentina, loro non hanno voluto accettare. Ho fatto quello che dovevo fare”. Sono queste le parole di Cyril Thereau, intervistato dai giornalisti di TMW. Negli ultimi giorni il nome dell’attaccante francese è stato accostato al calciomercato della Reggina, ma l’ex Chievo Verona e Udinese ci va cauto: “al momento, sinceramente, non sto cercando niente. Come detto, privilegio la qualità della vita. Per ora le proposte non mi hanno convinto, non è una questione finanziaria. Ora sono in Francia, il mio futuro sono le vacanze. Proposte dalla Serie B? Sinceramente al momento non sono state convincenti. Con alcune non ho neanche parlato di soldi”.