Calciomercato, Taibi: “Charpentier è già della Reggina? Ecco la situazione”

5 Luglio 2020 11:58

Calciomercato Reggina, il ds Massimo Taibi conferma l’interessa per Gabriel Charpentier: in questa stagione l’attaccante ha giocato in prestito con l’Avellino

“Charpentier è un calciatore che ci piace, se non si fosse fatto male avrebbe fatto tantissimo gol, ci ha impressionato”. Sono queste le parole del ds Massimo Taibi ai microfoni di PrimaTivvù. Il direttore non si nasconde, l’attaccante un obiettivo di calciomercato della Reggina, così continua: “mi piacerebbe dire che è già un nostro calciatore, ma non è così. Vediamo cosa succederà. Sono molto amico di Peppe Cannella, che reputo il mio maestro, è stato con me a Modena. Lui è sempre stato chiaro, Charpentier verrà preso da una squadra di Serie A e poi, con il consenso del calciatore, sceglieranno la squadra dove mandarlo a giocare in prestito”. E’ ormai noto infatti l’interessamento di Genoa e Lazio. Gli amaranto sperano che possa essere acquistato dal Grifone perché, in caso contrario, i biancocelesti di Claudio Lotito lo girerebbero più facilmente alla Salernitana.