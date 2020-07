Calciomercato Reggina, Viviano conferma la trattativa: “Reggio piazza importante, dobbiamo solo aspettare”

9 Luglio 2020 11:36

Calciomercato Reggina, il ds Massimo Taibi ha messo gli occhi sull’esperto Viviano: le parole del diretto interessato spiegano la situazione

E’ entrato nel vivo il calciomercato della Reggina. La società è in costante lavoro per tentare di chiudere già qualche colpo, soprattutto dando uno sguardo ai giocatori svincolati. Dopo aver accolto il francese Jeremy Menez, il ds Massimo Taibi sembra essere vicino a concludere la trattativa per un altro ottimo acquisto, questa volta per rinforzare la porta. Si tratta di Emiliano Viviano, esperto estremo difensore ad oggi ancora senza contratto. Ai microfoni della Gazzetta del Sud è l’estremo difensore a spiegare la situazione: “Non vorrei sbilanciarmi, visto che c’è una trattativa in corso da qualche settimana. Quello che posso dirvi è che ho dato la mia disponibilità alla Reggina, adesso bisogna attendere i prossimi passaggi per capire quello che succederà. Non è questione di categoria, anche perché Reggio Calabria è una piazza importante, ma solo attendere per capire se questa situazione si può concretizzare”.