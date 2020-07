Calciomercato Reggina, Taibi: “Loiacono, Sounas e Denis sicuri di restare. In uscita invece…”

6 Luglio 2020 13:56

Calciomercato Reggina, la panoramica del ds Taibi sui movimenti in entrata e in uscita: tre calciatori sono già sicuri di restare

Si muove la Reggina sul calciomercato. Il ds Massimo Taibi ha fatto il punto della situazione ai microfoni della Gazzetta del Sud. “Ho già parlato con alcuni procuratori per quanto riguarda i calciatori in possibile uscita, soprattutto in merito a chi ha giocato poco – ha spiegato il direttore – . Poi ci sono i calciatori riguardo i quali stiamo riflettendo. Non chiedetemi nomi, sarebbe irrispettoso. Ripeto, se in B non ci fosse una lista over così rigida avremmo tenuto almeno 20 calciatori. A livello umano sarà doloroso, ma un bravo direttore a volte deve avere la forza di non farsi prendere dal sentimento, mettendo sempre al primo posto l’interesse del club. Chi è sicuro di restare? In difesa Loiacono non ci lascerà, ed in attacco lo stesso dicasi per Denis. A centrocampo Sounas è il calciatore che è sicuro di restare. Attenzione, sto facendo giusto qualche nome, ma non significa che non ce ne siano altri…”.