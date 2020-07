Calciomercato Reggina, la panoramica di Taibi: “Bertoncini e Rossi intoccabili”. Su Plizzari e Charpentier invece…

27 Luglio 2020 12:17

Reggina, il ds Massimo Taibi ha fatto il punto sul calciomercato: tra intoccabili e possibili nuovi arrivi, il direttore amaranto ha spiegato la situazione

Un’approfondita panoramica fatta dal ds Massimo Taibi aggiorna la situazione legata al calciomercato della Reggina. Il direttore amaranto ha bene in mente la situazione per ogni reparto e si sta muovendo su diversi fronti. Secondo quanto riportato sulle pagine odierne della Gazzetta del Sud, ci sono novità soprattutto per quanto riguarda i portieri. “Come detto oltre Carnesecchi stavo valutando altri profili – ha spiegato Taibi al quotidiano – . La linea che stiamo portando avanti è quella che vede la conferma di Guarna e l’obiettivo Plizzari, ma il mercato cambia rapidamente e non si può dare nulla per certo. Ogni giorno che passa, apprezzo sempre più i valori di questi ragazzi. Si stanno allenando tutti al massimo e se le scelte venissero fatte per sentimento, da qui non si muoverebbe nessuno”.

Nuovi aggiornamenti anche per quanto riguarda altre mosse in entrata. Mentre per Plizzari in settimana ci saranno nuovi contatti con la dirigenza rossonera per capire se c’è margine per intavolare un discorso più approfondito, “per Crisetig al momento non me la sento di sbilanciarmi, sta affrontando i play off col Mirandes. Charpentier? Massima apertura da parte del Genoa, ma prima voglio parlare col ragazzo. Buongiorno, Carraro e Folorunsho li stiamo seguendo, vedremo nelle prossime settimane quante possibilità ci saranno per passare ai fatti”.

Molta attenzione infine sul fronte delle uscite. Taibi ha annunciato alcune certezze: “Bertoncini, Bellomo e Rossi per noi sono giocatori intoccabili. Puoi sederti a discutere con altre società solo di fronte ad offerte irrinunciabili”. E’ normale che durante il periodo di mercato non si può mai mettere la firma, ma l’intenzione per il prossimo anno della società è ripartire anche da questi tre nomi.