Calciomercato Reggina, salta la trattativa con Tim Hall: la situazione

8 Luglio 2020 12:26

Calciomercato Reggina, il ds amaranto Massimo Taibi abbandona definitivamente la pista Tim Hall

Era ben avviata la trattativa tra la Reggina e il difensore Tim Hall, ma nelle ultime ore la situazione è completamente cambiata. Secondo quanto riportato Alfredo Pedullà, è andato a scemare l’interesse per il classe 1997, originario del Lussemburgo e svincolatosi dopo un’esperienza in Ucraina. “Quando si stava andando alla fase operativa per formalizzare le intese, lo stesso Hall ha giocato al rialzo non mostrando lo stesso interesse di prima. Ecco perché la Reggina ha deciso di abbandonare la pista, ormai definitivamente”, si legge sul portale web del noto giornalista.