Calciomercato Reggina, buone notizie da Rivas e Viviano: “Sarebbe contento di venire”

2 Luglio 2020 23:16

Calciomercato Reggina, importanti novità su Rivas e Viviano: ne ha parlato al canale ufficiale amaranto Filippo Pacini

Calciomercato Reggina – Conclusa ormai la stagione sul campo da un bel pezzo, la Reggina sta concentrando le proprie attenzioni completamente alle trattative, in entrata e in uscita. Ufficializzato e presentato Menez, il direttore sportivo Massimo Taibi qualche giorno fa ha affermato di aver dato la precedenza agli eventuali calciatori in esubero, che saranno tanti per via della regola degli Over in Serie B.

In entrata, però, la situazione rimane interessante. A tal proposito, a Reggina Tv, è intervenuto Filippo Pacini, procuratore di Rivas che ha anche parlato del portiere Viviano. Queste le sue parole.

“Su Rivas stiamo definendo il prolungamento del contratto con l’Inter. Il calciatore dovrebbe rimanere al 100% a Reggio, è solo questione di dettagli. La scadenza del contratto, prevista per giugno 2022, sarà prolungata al 2023. Rivas ora si trova a Firenze, dove sta la famiglia. Rientrerà in Calabria quando inizierà il pre ritiro”.

“Viviano è da tanti anni nella nostra agenzia. E’ un profilo che interessa a Taibi, ma la trattativa la sta gestendo in tutto e per tutto Vigorelli, quindi non entro nel merito. Le volontà da parte di Emiliano ci sono, conosce la piazza e sarebbe contento di venire. Se si trova l’equilibrio giusto si può fare”.