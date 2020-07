Calciomercato Reggina, il futuro di Reginaldo e Nielsen: l’agente spiega la situazione

3 Luglio 2020 11:43

Calciomercato Reggina, aggiornamenti che riguardano Reginaldo e Nielsen: nelle prossime settimane l’incontro tra società ed entourage dei giocatori

E’ tempo di calciomercato in casa Reggina. Per affrontare al meglio il campionato di Serie B, la società dovrà operare sul fronte delle entrate, ma di conseguenza si troverà costretta a lavorare anche su quello delle cessioni. L’arrivo di Jeremy Menez ha sicuramente spostato gli equilibri in attacco, dove l’unico intoccabile appare essere German Denis. Ci sono tante pretendenti per Simone Corazza, mentre è da valutare la posizione di Reginaldo. Alle colonne odierne della Gazzetta del Sud è intervenuto proprio l’agente del brasiliano, Fabio Graziani, che ha spiegato la situazione del suo assistito: “la sua volontà è chiara, lui stesso l’ha manifestata pubblicamente. Sogna di tornare in A con la maglia amaranto e se è possibile fare un altro anno in massima serie, per poi smettere. Quando se ne saprà di più? L’incontro con Taibi è in programma tra circa due settimane”, parole che confermano quanto detto dall’attaccante ex Siena e Fiorentina ai microfoni di StrettoWeb.

Tra i vari calciatori sotto la procura di Graziani c’è anche Matti Nielsen, centrocampista giunto nel corso della sessione invernale di calciomercato. Nei pochi mesi in Calabria ha trovato poco spazio con il tecnico Mimmo Toscano, ma la sua esperienza si è rivelata utile quando è stato necessario il suo ingresso in campo: “ha dovuto fare i conti con un periodo di rodaggio e di inserimento ed avrebbe piacere a rimanere a Reggio Calabria. Tra due settimane, oltre che di Reginaldo, parleremo anche di lui con il ds Taibi. Per Matti ci sarebbe anche qualche possibilità all’estero, mentre Reginaldo vuole chiudere in Italia”, ha spiegato l’agente.