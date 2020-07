19 Luglio 2020 17:45

Calciomercato Reggina, il club amaranto continua a muoversi sul mercato. L’agente Mino Raiola ha proposto l’arrivo di Ouasim Bouy

Calciomercato Reggina – Continuano i contatti tra il direttore sportivo Massimo Taibi e il procuratore Mino Raiola. La Reggina si muove senza sosta sul mercato, alla ricerca di nuovi calciatori in grado di aumentare la qualità tecnica e di esperienza della squadra per un campionato difficile come quello di Serie B. Il colpo Menez è solo l’inizio di una campagna acquisti che si preannuncia molto importante.

Circolano nuovi nomi per l’allenatore Mimmo Toscano, nati proprio dai colloqui con Raiola. Secondo quanto riporta seriebnews.com si tratta di Ouasim Bouy, ex Juventus, Brescia e Palermo. Il Leeds ha conquistato la promozione in Premier League, il centrocampista non rientrerebbe più nei piani del club inglese. Il giocatore marocchino potrebbe essere ceduto in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’intenzione è quella di provare a chiudere proprio con la Reggina, l’altra soluzione è la Spal. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Ouasim Bouy,