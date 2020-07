Calciomercato, si riscalda l’asse Reggina-Palermo: interesse rosanero per 4 giocatori amaranto

7 Luglio 2020 10:38

Calciomercato, il Palermo guarda in casa Reggina per rinforzare la squadra in vista del campionato di Serie C: aggiornamento e ultime news

Come la Reggina, anche il Palermo ha portato a termine la stagione col primo posto in classifica e può iniziare a programmare la squadra del futuro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il duo Castagnini–Sagramola avrebbe avviato dei contatti informali con il direttore sportivo Massimo Taibi per chiedere informazioni su quattro calciatori: Giuseppe Loiacono, Desiderio Garufo, Francesco De Rose e Simone Corazza. Quattro nomi di esperienza reduci dalla promozione degli amaranto, stuzzicano la fantasia dei dirigenti siciliani.

Per entrambe le società comunque ci potrebbe essere l’interesse per mettere a segno le trattative, visto che anche la Reggina dovrà operare in maniera importante sul fronte delle uscite. Il ds amaranto ha escluso la possibilità che Loiacono lasci Reggio Calabria, è un punto fermo della squadra di mister Toscano, ma potrebbe non essere lo stesso per gli altri tre calciatori. Protagonisti della fantastica cavalcata della passata stagione, non tutti potrebbero rientrare nel progetto. Il nome più accreditato resta quello di capitan De Rose, che “nonostante sia un fedelissimo del tecnico calabrese, Palermo potrebbe rappresentare per lui un’opportunità di vincere ancora una volta la Serie C e concedersi il bis”. Anche Garufo è inoltre una pedina versatile, in quanto può agire da terzino destro o da esterno di centrocampo. La trattativa per l’ala escluderebbe quella con Loiacono. Un’operazione molto complicata visto i due anni di contratto che legano il giocatore alla Reggina. Stesso discorso vale per Corazza: “dai due anni di contratto che legano il giocatore ancora alla Reggina – si legge sul famoso quotidiano – , alle richieste di mercato che non mancano per uno dei centravanti più prolifici dello scorso campionato”. Una situazione tutta ancora da definire, le parti non hanno l’interesse di arrivare a soluzione affrettate, il calciomercato ufficialmente non è ancora entrato nel vivo.