Calciomercato Reggina, non solo Menez per rinforzare l’attacco: un altro ex Roma nel mirino amaranto

16 Luglio 2020 11:28

Calciomercato Reggina, il ds Massimo Taibi segue con attenzione il profilo di un ex compagno di Jeremy Menez ai tempi della Roma e oggi in forza al Trapani

“Per una Reggina ambiziosa, un attaccante con la confidenza del gol in B”. Inizia così un focus di calciomercato pubblicato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La società del presidente Luca Gallo avrebbe messo gli occhi sul romano Stefano Pettinari (28 anni) attualmente di proprietà del Trapani. La compagine siciliana lo scorso mese ha infatti riscattato il calciatore dal Lecce, sborsando 200mila euro per ottenere l’intera parte del suo cartellino. L’ex centravanti di Pescara e Crotone ha realizzato ben 17 reti nell’ultima stagione, sta trascinando i suoi alla ricerca del disperato obiettivo playout. In ottica Reggina sarebbe un buon rinforzo per il campionato cadetto, sia per le qualità di realizzatore che per il suo passato: l’attaccante ha esordito in Serie A con la maglia della Roma il 20 marzo 2010, subentrando proprio a Jeremy Menez. “Si ritroveranno assieme?”, è la domanda che si pone il quotidiano sportivo rosa. Certo che con la retrocessione in Lega Pro del Trapani, difficilmente Pettinari sceglierà di restare alla corte dei siciliani. Un’offerta giusta e l’appeal della società amaranto potrebbero favorire la realizzazione della trattativa.