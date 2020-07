13 Luglio 2020 14:07

Calciomercato Reggina – Spuntano altri due nomi in entrata per quanto riguarda la difesa, un giovane e un esperto: ecco di chi si tratta

Calciomercato Reggina – Spuntano altri due nomi per la difesa, così come riferito da TuttoMercatoWeb. Il primo è un giovane che non andrebbe ad intasare la già corposa lista Over su cui Taibi dovrà lavorare, il secondo è un esperto con un ottimo passato in Serie A. Si tratta di Alessandro Buongiorno, di proprietà del Torino ma in prestito al Trapani, e di Felipe, 35enne della Spal con esperienze anche con Fiorentina e Udinese tra le altre.