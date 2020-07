Calciomercato Reggina, le mosse in entrata e in uscita: l’Fc Messina (e non solo) chiede Zibert, spunta un altro nome dall’estero

21 Luglio 2020 12:58

Calciomercato Reggina, la panoramica sulle trattative in entrata e in uscita: l’Fc Messina mette gli occhi su Zibert, a centrocampo previsti diversi movimenti

Previste mosse di calciomercato in casa Reggina, e non solo in entrata. Nelle ultime ore sul fronte cessioni si sta muovendo qualcosa per Urban Zibert. Secondo quanto riporta TuttoC.com, sul centrocampista sloveno hanno messo gli occhi ben tre società di Serie D: Casarano, Audace Cerignola e FC Messina. Il classe ’92 non rientra più nei piani della società amaranto in vista del campionato cadetto, ma per la categoria in cui militano questi tre club potrebbe essere un colpo davvero importante. Zibert sceglierà insieme alla dirigenza la miglior destinazione. Tra le varie pretendenti potrebbe inserirsi anche il Grosseto.

Per restare a centrocampo, sulla lista dei desideri del ds Massimo Taibi in queste ore TuttoB.com ha lanciato il nome di Niklas Dorsch: il mediano classe ’98, attualmente in forze all’Heidenheim 1846 (seconda categoria tedesca), potrebbe essere ceduto avendo un contratto in scadenza giugno 2021. Sul calciatore ha chiesto informazioni pure il Frosinone. In attacco si attendono novità positive da Kyle Lafferty, sui cui il direttore amaranto ha confermato lo stato avanzato della trattativa. Le parti stanno discutendo gli ultimi dettagli e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la stretta di mano. L’ariete nordirlandese andrebbe così ad aggiungersi ad un parco attaccanti già molto folto: scontate le partenze di Manuel Sarao e Abdou Doumbia, chissà che non potrebbero verificarsi altre clamorose cessioni.