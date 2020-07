Calciomercato Reggina, il Monopoli avverte: per Donnarumma nessuno sconto

29 Luglio 2020 18:58

Calciomercato Reggina, tra i desideri del ds Taibi c’è anche Donnarumma: il presidente del Monopoli ha spiegato che per l’esterno non si faranno sconti

La Reggina è alla ricerca di rinforzi sulla corsia di sinistra. Il ds Massimo Taibi, non è un mistero, segue da tempo Daniele Donnarumma e sta monitorando la situazione per capire se sia possibile intavolare una trattativa. Già la scorsa stagione il direttore amaranto aveva provato a manifestare interesse per l’esterno classe ’92, ma le richieste del Monopoli avevano bloccato sul nascere ogni discorso. Dalle ultime dichiarazioni del presidente pugliese Onofrio Lopez, la politica del club potrebbe non essere cambiata. Riguardo i pezzi pregiati dei biancoverdi, ai microfoni di Gazzetta dello Sport ha spiegato: “Donnarumma, Fella e Rota interessano a tante squadre, ma nulla di concreto. Il Monopoli, sia chiaro, non farà beneficenza a nessuno”. Sicuramente il direttore amaranto andrà alla ricerca di informazioni e sceglierà se approfondire oppure virare su un altro obiettivo. In ogni caso, dopo la partenza di Bresciani e quella probabile di Rubin, il rinforzo su quella fascia arriverà.