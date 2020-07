Calciomercato Reggina, la moglie agente di Felipe: “Reggio Calabria? Sarebbe la possibilità per conoscere una splendida città”

20 Luglio 2020 11:00

Calciomercato Reggina, la società amaranto ha avuto qualche contatto con il difensore Felipe: la moglie procuratrice spiega la situazione della trattativa

E’ sempre al lavoro Massimo Taibi, il direttore amaranto si sta già muovendo per regalare al tecnico Mimmo Toscano dei rinforzi che possa incrementare il tasso tecnico della squadra. Tra i vari nomi che circolano intorno al calciomercato della Reggina c’è anche il brasiliano Felipe. L’esperto centrale difensivo è attualmente impegnato con la Spal, ma il suo contratto scadrà al termine della stagione sportiva. Qualche contatto con la dirigenza calabrese c’è già stato, ma ancora non esiste una vera e propria trattativa. La situazione è più chiara attraverso le parole di Caterina Gobetti, moglie e procuratrice del calciatore. Di seguito le parole pronunciate ai microfoni della tv ufficiale amaranto: “Felipe si sente molto bene fisicamente, quindi conta di giocare ad alti livelli per almeno altri tre anni. Il suo sogno è di diventare allenatore, visto che sta conseguendo il corso per il patentino Uefa B. Il suo futuro è legato al mondo del calcio. Grazie alla sua esperienza può giocare benissimo in una squadra da vertice in serie cadetta, quindi sarebbe la persona giusta per aiutare squadre che si affacciano al nuovo campionato. Reggio Calabria? Non la conosco bene, sicuramente è una squadra con una bella struttura e un’ottima storia, soprattutto negli anni Duemila. Quindi per il prossimo anno sono sicura che si muoverà molto bene. Sarebbe la possibilità per conoscere una splendida città, ma dovranno essere fatte delle valutazioni. Bisogna sicuramente aspettare la fine del campionato, ormai per la Spal si avvicina la retrocessione matematica, vedremo come andranno le cose. Un grande in bocca al lupo per la Reggina, sono sicuro che farà delle belle partite in Serie B”.