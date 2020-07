Calciomercato Reggina, le pretendenti di Corazza e Rubin: la situazione

27 Luglio 2020 12:02

Calciomercato Reggina, le indiscrezioni su Rubin e Corazza: i calciatori sono in ritiro per la preparazione, ma su di loro circolano voci di trasferimento

Non si ferma il lavoro del ds Massimo Taibi, sono giorni caldissimi sul piano delle trattative per cercare di sistemare la squadra in vista del campionato di Serie B. Dopo aver ufficializzato il nuovo acquisto Lafferty, il direttore amaranto si sta impegnando ovviamente anche sul fronte delle uscite. Nelle ultime settimane stanno diventando insistenti le voci di un possibile trasferimento da parte di Simone Corazza. Intorno al nome del bomber amaranto sono state accostate molte squadre di Serie C: i giornali nazionali hanno scritto di un interesse mostrato in particolar modo da Modena, Ternana e Palermo. I canarini emiliani inoltre, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, hanno messo gli occhi su Matteo Rubin, in virtù dei buoni rapporti con Taibi che potrebbero favorire la trattativa.

Al netto di tutto questo è necessario spiegare che, secondo quanto raccolto in esclusiva della nostra redazione, al momento si tratterebbe soltanto di rumors di calciomercato. Non ci sarebbe stato ancora nessun appuntamento tra l’agente Andrea D’Amico (che ha sotto la sua procura entrambi i calciatori) e le squadre sopramenzionate. Al momento dunque non è stata avviata alcuna trattativa per la cessione, anche se sicuramente le pretendenti che busseranno al Sant’Agata per intavolare un colloquio non mancheranno. Soprattutto Corazza ha tanti riflettori puntati addosso, grazie ad un girone d’andata fantastico disputato nella passata stagione con la maglia della Reggina. Visti gli arrivi di Menez e Lafferty, il nome della punta friulana si aggiunge alla lista dei partenti, ma come verificato da StrettoWeb non c’è ancora stato nessun tipo di incontro, si tratta attualmente soltanto di semplici accostamenti.