Calciomercato Reggina, la trattativa con Lafferty è ben avviata: la situazione

18 Luglio 2020 11:19

Calciomercato Reggina, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa con Lafferty: l’ex Palermo potrebbe essere il prossimo colpo in attacco

Reggina all’assalto per Kyle Lafferty. Nelle ultime ore il ds Massimo Taibi ha fiutato l’affare e muovendosi in anticipo sta cercando di trovare l’intesa col calciatore, attualmente svincolato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto giornalista Alfredo Pedullà, l’attaccante nordirlandese sarebbe disponibile al ritorno in Italia (ha giocato a Palermo nella stagione 2013/2014) e allettato dall’ambizioso progetto della società amaranto di tentare il doppio salto di categoria. Per tali motivi la trattativa è entrata nel vivo, le parti sono molto vicine e stanno discutendo i dettagli dell’operazione.